'Preparem kits de emergência': tempestade Ciarán a caminho de França e Inglaterra

Em França, a Météo-France alertou para ventos excecionais com rajadas de cerca de 145 km/h na Bretanha, Normandia e Pays de la Loire. No extremo noroeste do país, são esperadosA autoridade ferroviária nacional, a SNCF, cancelou alguns comboios regionais em cinco regiões da zona Este a partir da noite de quarta-feira e, na rota dos comboios rápidos entre Paris e Rennes, foram suspensas as paragens intermédias.

Na zona do Canal da Mancha, prevê-se que as regiões da Bretanha e Normandia sejam as mais afetadas, além da região do Loire-Atlantique, a sul. No Reino Unido, serviço de meteorologia britânico emitiu alertas de mau tempo para ventos com rajadas de cerca de 130km/h ou mais nas áreas costeiras entre a noite de quarta-feira e quinta-feira. As Ilhas do Canal e o leste da Inglaterra sofrerão o maior impacto do vento e da chuva, mas grande parte do sul e sudeste será também atingida por ventos e chuvas mais fortes do que o normal.

O serviço de meteorologia irlandês, Met Éireann, também prevê chuvas fortes, ventos fortes e chuvas nos condados do sul. De acordo com um especialista da Yale Climate Connections, Bob Henson, parece"uma tempestade que ocorre uma vez a cada poucos anos para o Reino Unido e a França", mas poderá transformar-se numa"tempestade que ocorre uma vez numa geração".

