Portugal não cumpriu três metas e marcos. Para receber os 3,4 mil milhões de euros subjacentes ao terceiro e quarto pedidos de desembolso da bazuca, Portugal comprometeu-se, junto de Bruxelas, a cumprir 47 marcos e metas, um valor revisto em baixa face aos 52 definidos antes da reprogramação do PRR. Portugal não conseguiu concluir o processo de descentralização de competências no domínio da saúde para os municípios.

Faltam assinar menos de 20 autos de transferência para que Portugal possa cumprir o acordado, segundo o primeiro-ministro. O que está estabelecido com Bruxelas é que 201 câmaras que não estavam integradas em unidades locais de saúde aceitassem as competências na área da saúd





Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Bruxelas quer legislar sobre inteligência artificialUE e EUA têm preocupações similares com privacidade e direitos fundamentais, mas os americanos pensam mais no negócio (e avisam a Europa de que pode estar a barrar futuras oportunidades). Outra questão em aberto em Bruxelas tem a ver com a utilização da IA em matérias de segurança nacional.

'Portugal parece ser o país ideal para uma criança crescer'Carla e João Pedro, casal português, e Inês e Rafael, casal brasileiro, foram pais este ano, explicando que adiaram a paternidade para o pós-pandemia. Maria João Valente Rosa, professora universitária e demógrafa, reflete acerca dos ‘altos e baixos’ da natalidade.

Presidente do Comité Paralímpico Portugal admite dificuldades em captar novos talentosNo evento de assinatura do Contrato-Programa Paris2024, o presidente do Comité Paralímpico Portugal (CPP), José Manuel Lourenço, chocou alguns dos presentes ao admitir dificuldades em captar novos talentos, colocando assim em risco a presença em Los Angeles2028.

Presidente do Eurogrupo afasta cenário de recessão em PortugalPaschal Donohoe diz que apesar da crise política, Portugal está “empenhado" na execução do Plano de Recuperação e Resiliência e acredita que os líderes europeus vão finalmente chegar a um acordo sobre as regras da dívida e do défice.

Constrangimentos em serviços de Urgência em PortugalAté ao próximo domingo, são esperados constrangimentos em 33 serviços de Urgência no País. O serviço de ginecologia e obstetrícia vai ser afetado em 16 serviços de Urgência, sobretudo na região de Lisboa.

