Bruxelas quer legislar sobre inteligência artificial, mas é complicado: a UE está a ser pioneira ou a dar um tiro no pé? UE e EUA têm preocupações similares com privacidade e direitos fundamentais, mas os americanos pensam mais no negócio (e avisam a Europa de que pode estar a barrar futuras oportunidades). Outra questão em aberto em Bruxelas tem a ver com a utilização da IA em matérias de segurança nacional.





