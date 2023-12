Morre Jacques Delors, antigo presidente da Comissão Europeia

Jacques Delors, antigo presidente da Comissão Europeia, morreu nesta quarta-feira, aos 98 anos. Delors liderou o órgão executivo da União Europeia durante o período crucial em que foi lançado o Mercado Único e se avançou para a criação do euro. Martine Aubry, filha de Jacques Delors e presidente da Câmara de Lille, declarou que o pai morreu enquanto dormia em sua casa em Paris.





