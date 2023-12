Morreu a antiga deputada do PCP Odete Santos





PCP recusa acordo com PS sem alterações na legislação laboralO PCP recusa voltar a alinhar num acordo com o PS que não envolva alterações na legislação laboral.

O socialismo gelatinoso que Pedro Nuno Santos provou e gostou: será que no-lo vai servir?Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Pedro Nuno Santos almoça com empresários e industriais do NorteO novo secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, almoçou com empresários e industriais do Norte para conhecer seus projetos caso vença as eleições de 10 de março.

Luís Montenegro critica experiência governativa de Pedro Nuno SantosO presidente do PSD, Luís Montenegro, criticou a experiência governativa do novo líder socialista, Pedro Nuno Santos, acusando-o de ter esbanjado milhões de euros na TAP e adiado grandes investimentos.

Pedro Nuno Santos eleito secretário-geral do PSPedro Nuno Santos foi eleito secretário-geral do PS e inicia seu primeiro dia útil com uma visita às oficinas da CP em Guifões, Matosinhos.

Pedro Nuno Santos elogia governação de António Costa e critica a direitaNo jantar de Natal do grupo parlamentar do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, secretário-geral do partido, elogiou a governação de António Costa e criticou a direita. Ele também comentou as declarações de Pedro Passos Coelho e destacou o sucesso das negociações à esquerda.

