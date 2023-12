Presidente do Eurogrupo afasta cenário de recessão em Portugal

O presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, afasta um cenário de recessão em Portugal pela "boa forma" das finanças públicas portuguesas, considerando que a economia do país está "muito bem posicionada" para enfrentar um crescimento mais baixo após "progressos notáveis".





"Vodafone vai estar cá [em Portugal] nos próximos 30 anos", garante o presidente da operadora

O presidente do PSD defendeu na segunda-feira que o próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismos, nem de direita nem de esquerda, e realçou que as pessoas não precisam de se assustar com o PSD.

O chefe de Estado, que se encontra em Bissau, transmitiu a sua solidariedade com vítimas civis do bombardeamento no sul de Gaza através de uma nota publicada no site oficial da Presidência.

O presidente do Comité Olímpico de Portugal expressou preocupação com o número reduzido de atletas apurados para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, afirmando que a missão nacional possui uma elite muito pequena. Apesar dos resultados desportivos positivos, o presidente teme que qualquer contratempo com os atletas possa comprometer os resultados esperados.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, iniciou uma visita de dois dias a Portugal e participará no Conselho Estratégico Nacional do PSD. Ela se reuniu com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para discutir a situação política na Europa e as perspetivas para as eleições europeias do próximo ano.

O presidente do PSD defendeu este sábado que o seu partido é o mais bem preparado para governar Portugal, salientando que"não esteve à espera das eleições" e que tem já uma equipa de qualidade.

