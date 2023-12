Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em Portugal

A economia e o emprego em Portugal estão a perder força de forma notória, com este último a virtualmente estagnar no ano que vem, mas o ministro das Finanças e o governo vão conseguir entregar excedentes orçamentais na mesma, avança o Banco de Portugal (BdP), no boletim económico de dezembro, publicado esta sexta-feira.





dinheiro_vivo » / 🏆 13. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Governador do Banco de Portugal aconselha bancos a usarem lucros para prepararem o futuroO governador do Banco de Portugal aconselhou os bancos a usarem os lucros "merecidos" para prepararem o futuro, citando versos de David Mourão-Ferreira sobre o risco de ser livre-pensador. Mário Centeno fez estas declarações na abertura da conferência 'A Banca do Futuro', organizada pelo Jornal de Negócios e pela Claranet.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Governador do Banco de Portugal aconselha bancos a usarem lucros para prepararem o futuroO governador do Banco de Portugal aconselhou os bancos a usarem os lucros "merecidos" para prepararem o futuro e citou versos de David Mourão-Ferreira sobre o risco de ser livre-pensador. Mário Centeno considerou que o recente "processo de transformação da banca portuguesa foi extraordinário".

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Governador do Banco de Portugal fala sobre inflação e crise políticaO governador do Banco de Portugal, Centeno, discute a luta contra a inflação e a relação entre instabilidade política e crescimento econômico.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

A independência do governador do Banco de PortugalO artigo discute a independência do governador do Banco de Portugal e como essa independência pode ser assegurada.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Governador do Banco de Portugal afirma que instabilidade não rima com crescimento económico“Instabilidade, qualquer que seja a fonte, não rima com crescimento económico, [não rima] com estabilidade social”, afirmou Centeno na CNN Portugal Summit, que decorreu no Porto, e recordou que na primeira década do século XXI houve três legislaturas in...

Fonte: ojeconomico - 🏆 11. / 67 Consulte Mais informação »

Banco de Portugal defende que cabe aos portugueses buscar melhores condições nos juros dos depósitosApesar de reconhecer que a subia de juros do BCE tem demorado a refletir-se nos depósitos em Portugal, o banco central defende que a oferta está a melhorar e cabe aos portugueses procurar estas soluções. Riscos para a banca agravam-se com crise política...

Fonte: ojeconomico - 🏆 11. / 67 Consulte Mais informação »