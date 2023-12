Constrangimentos em serviços de Urgência em Portugal

Até ao próximo domingo, são esperados constrangimentos em 33 serviços de Urgência no País. O serviço de ginecologia e obstetrícia vai ser afetado em 16 serviços de Urgência, sobretudo na região de Lisboa.As macas acumulam-se onde há espaço, nos corredores ou em salas e há quem espere durante horas para fazer exames ou receber os resultados. Mas há também doentes que aguardam há dias por uma vaga no internamento.

É nesta última área que o Hospital de Santa Maria, em Lisboa e o maior do País, verifica uma das maiores pressões. No sábado à noite, tinha perto de 40 utentes com ordem de internamento, mas que continuavam à espera por falta de espaço nos serviços.diz que, em média, estiveram sempre nas Urgências cerca de 120 doentes e que, no total, foram vistas 330 pessoas. Um número que representa uma pressão acrescida para a unidade. De tal forma que a Urgência para doentes críticos teve de ser encerrada momentaneament





SICNoticias

