PBH investe 28 milhões no novo hotel de cinco estrelas do Porto

O grupo de Carlos Saraiva acaba de abrir a nova unidade da sua marca Wine & Books Hotels, localizada no centro da Invicta, a dois passos da Torre dos Clérigos, e que gerou mais de 70 novos postos de trabalho na cidade.

Com cerca de 150 hotéis em operação, duplicando para mais de 20 mil a capacidade de camas que tinha há 10 anos, e com mais uma centena de unidades a caminho, a cidade Invicta assiste agora à abertura de mais um cinco estrelas – o Wine & Books Hotels Porto, com 70 quartos, num investimento de 28 milhões de euros do grupo PBH (Portugal Best Holiday). Localizado na Rua de José Falcão, a dois passos da Torre dos Clérigos, o Wine & Books Hotels Porto, que ocupa uma área superior a 5.600 metros quadrados e gerou a criação de mais de 70 empregos, incorpora um spa com piscina aquecida de 20 metros, um ginásio e tratamentos de bem-esta

