Assembleia Geral do FC Porto vota mudança estatutária e promete punir responsáveis por agressões

A Assembleia Geral do FC Porto de segunda-feira que devia votar uma mudança estatutária relevante e com impacto no próximo ato eleitoral, que terá de se realizar em 2024,FC Porto promete identificar e punir responsáveis por agressões na AG A PSP, que só estava no exterior do Dragão Arena, não registou qualquer incidente, nem recebeu queixas uma das mais duras vinda de André Villas-Boas, que não se coibiu de imputar responsabilidades aos órgãos sociais do clube e por conseguinte a Pinto da Costa O antigo treinador será mesmo candidato à presidência do clube nas eleições de 2024, sabe o DN, quer se realizem em abril (como Pinto da Costa quer) ou em junho (como sugere o Conselho Superior). Só falta decidir quando avança oficialmente, com quem e contra quem, sendo praticamente certo que o atual presidente vai a votos para um 16.º mandato e Nuno Lobo também já anunciou a candidatura. "Não posso ficar indiferente ao apoio que sinto. Apresentar uma candidatura é quase uma formalidad

:

RENASCENCA: Assembleia Municipal do Porto aprova revogação do regulamento do Alojamento LocalA proposta contou com o voto favor&225;vel dos deputados do movimento independente, PSD, Chega e PAN, e com o voto contra do PS, CDU e BE.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Pedro Nuno Santos apresenta candidatura a secretário-geral do PSO ex-ministro formaliza candidatura à liderança do PS num “momento especialmente difícil“ para o partido. Pedro Nuno diz que não vai passar os próximos “meses a discutir um processo judicial“. politica justica

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Pedro Nuno Santos apresenta candidatura ao cargo de secretário-geral do PSO ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, anunciou a sua candidatura ao cargo de secretário-geral do PS. Ele destacou que os portugueses conhecem suas qualidades, defeitos, vontade de fazer acontecer e sucessos, assim como seus erros e cicatrizes.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

REVİSTASABADO: Ex-ministro entra na corrida a secretário-geral do PSÉ oficial: o ex-ministro decide concorrer ao cargo de secretário-geral do Partido Socialista

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

ATELEVİSAO: Pedro Teixeira em 'bate-boca' com líder da claque do FC Porto, Pedro MadureiraRedactor.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Paulo Fonseca: 'Sporting está mais perto de lutar com Benfica e Porto'Treinador portugu&234;s prev&234; luta a quatro pelo t&237;tulo de campe&227;o, descarta press&227;o de um trof&233;u europeu e garante que est&225; feliz em Fran&231;a: "Inglaterra atrai, mas j&225; n&227;o &233; uma obsess&227;o.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »