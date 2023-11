Porto/Post/Doc celebra 10 anos com documentário 'Vai no Batalha!'

A sessão de abertura do Porto/Post/Doc, na sexta-feira, às 21h15, vai ser dedicada ao documentário 'Vai no Batalha!', um projeto que acompanhou a restauração do espaço cultural. Para lá da celebração, o festival aborda temas mais pesados, como é o caso da guerra, tão presente na mente das pessoas depois do conflito na Ucrânia e no Médio Oriente. Há muito a festejar na nova edição do Porto/Post/Doc que arranca esta sexta-feira.

O festival de Cinema da cidade Invicta comemora dez anos e a festa é feita num novo espaço para o evento. O renovado Cinema Batalha será a casa principal deste marco do Porto/Post/Doc, que também passará pelo Passos Manuel, e que quer mesmo ser 'uma celebração de Cinema e um encontro entre pessoas', como conta à Dário Oliveira realça que, cada vez mais, pessoas que se encontram para ver Cinema 'é cada vez mais um ato de resistência', devido ao aumento dos conteúdos disponíveis na televisão e no streaming. 'Há uma oferta enorme, variada e rica de conteúdos. As pessoas continuam a querer ir ao Cinema, para celebrarem esta arte popular

