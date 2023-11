Poeta brasileiro reivindica língua portuguesa multiétnica ao receber o Prémio Camões

O poeta e ensaísta brasileiro Silviano Santiago reivindicou esta terça-feira uma língua portuguesa multiétnica e previu "choques sísmicos duradouros" na literatura, ao receber o Prémio Camões numa cerimónia no Rio de Janeiro. Marcelo Rebelo de Sousa saúda ensaísta João Barrento pela atribuição do Prémio Camões. "Chegou a hora de liberar a literatura brasileira para as águas amazónicas, as águas atlânticas africanas e todas as correntes da diáspora".

O autor escolhido como vencedor do prémio em 2022 referiu-se em termos metafóricos à história violenta do Brasil e afirmou que "navios multiétnicos não atracavam em Porto Seguro", local onde os portugueses pisaram em terra brasileira pela primeira vez em 1500

