Sonae Educação premeia NoCode Institute e EKUI com 99 mil euros. Estas foram as duas vencedoras, entre mais de 400 candidaturas, da primeira edição do prémio criado pelo grupo liderado por Cláudia Azevedo para facilitar o acesso e promover a inovação no ensino em Portugal.

O já falecido empresário Belmiro de Azevedo promoveu um forte investimento na Educação e na formação, precisamente por considerar que o seu próprio percurso só foi possível devido às oportunidades que teve para desenvolver o seu potencial através dos estudos, tendo à frente da Sonae promovido iniciativas que extravasaram o próprio grupo, como a criação da EDULOG, um 'think tank' dedicado à Educação, e o Colégio Efanor, em Matosinhos, que surge no topo do ranking das escolas em Portugal. Entretanto, em maio passado, o grupo controlado pela família Azevedo lançou o Prémio Sonae Educação, no valor de 100 mil euros, com 'o objetivo de facilitar o acesso e promover a inovação no ensino em Portugal'

:

SICNOTİCİAS: Jogadores do Benfica e Sporting se reencontram na Seleção NacionalDepois de uma noite de emoções, o reencontro na “Equipa das Quinas” de jogadores que foram protagonistas neste domingo no encontro entre o Benfica e o Sporting.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Violência aumenta na fronteira entre Israel e LíbanoApós semanas de trocas de fogo circunscritas, os últimos dias viram a maior violência na fronteira entre Israel e o Líbano desde a guerra de 2006, o que fez aumentar o medo de uma segunda frente norte para Israel além da intensa campanha na Faixa de Gaza, num conflito que ninguém parece querer, mas que também ninguém exclui.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Juiz considera medidas de coação desproporcionais na Operação InfluencerO juiz de instrução Nuno Dias Costa considerou "claramente desproporcionais" as medidas de coação que foram pedidas pelo Ministério Público para os arguidos da Operação Influencer.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Web Summit deste ano ensombrada por boicote de grandes empresas tecnológicasA Web Summit deste ano está a ser ensombrada pelo boicote das grandes empresas tecnológicas após as declarações polémicas do ex-CEO, Paddy Cosgrave, sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Apesar disso, o clima entre os participantes é de expectativa e otimismo.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: PJ desmantela laboratório de cocaína em GondomarA Polícia Judiciária (PJ) desmantelou um laboratório de produção de cocaína em Gondomar, que pertencia a uma organização criminosa estrangeira. Quatro pessoas foram detidas durante a operação.

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

REVİSTASABADO: Operação Influencer: Diogo Lacerda Machado e Vítor Escária aguardam julgamento em liberdadeDiogo Lacerda Machado e Vítor Escária foram libertados no âmbito da Operação Influencer e aguardam julgamento em liberdade. Ambos têm restrições de saída do país.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »