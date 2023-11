No final da última semana, teve lugar em Santiago de Compostela, uma reflexão sobre a importância do património cultural na sociedade contemporânea, não como questão do passado, mas como fator dinâmico de desenvolvimento humano.

A iniciativa coube àem Espanha e permitiu não só repensar a Convenção de Faro, do Conselho da Europa, sobre o valor do Património Cultural de 2005, mas também tirar consequências para o momento atual, quando há tantas ameaças e quando a conjuntura marcada por duas guerras exige a adoção de medidas concretas visando a paz e o desenvolvimento. Por vezes afirma-se que o património cultural não se relaciona diretamente com a vida das pessoas, tal não corresponde, contudo, à verdade, uma vez que o conceito amplo do património cultural abrange toda a vida human

: