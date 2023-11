Roger Schmidt e a lacuna de Camões

Talvez um “bom dia” ou um “obrigado”. Mais do que isso, em bom português, nunca se ouviu de Roger Schmidt nas conferências de imprensa. A trabalhar em Lisboa há ano e meio, o treinador do Benfica prefere Shakespeare a Camões e aposto que “Os Lusíadas” nunca lhe foram receitados para as várias noites sem pregar olho nos últimos tempos.

Parece claro, para utilizar uma expressão tão a gosto do germânico, que os cantos de Angel Di María ou o verso e o reverso das medalhas que tem conquistado em Portugal lhe suscitam um interesse muito maior. Isso não constitui crime nenhum de lesa-pátria mas, a confirmar-se, é uma pena que nunca se tenha maravilhado com as estrofes escritas pelo Poeta. No dia em que tamanha lacuna for corrigida, perceberá o significado total da recente expedição ao País Basco, onde começou a ganhar uma importante “guerra” no preciso instante em que perdeu copiosamente a batalha de Alguacil, ou melhor, com Imanol Aguaci

:

ABOLAPT: Roger Schmidt fala sobre o que falta ao BenficaDeclarações de Roger Schmidt em conferência de imprensa

Fonte: abolapt | Consulte Mais informação »

ATELEVİSAO: Benfica X Sporting condiciona audiências de The Voice, RAP, Hell's Kitchen e Big BrotherAo fim de 12 dias do mês de novembro, SIC e TVI têm seis vitórias cada uma.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ABOLAPT: Roger Schmidt fala sobre o que falta ao BenficaDeclarações de Roger Schmidt em conferência de imprensa

Fonte: abolapt | Consulte Mais informação »

ABOLAPT: Uma pausa no circo da políticaDepois do tsunami político, vem aí um fim de semana de futebol de altíssima voltagem

Fonte: abolapt | Consulte Mais informação »

ATELEVİSAO: Nuno Markl: “Cada vez mais as redes sociais são inúteis para debater o que quer que seja”'Isto aqui, cada vez mais, é para mostrar árvores de Natal, animais de estimação, pratos de comida.'

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »