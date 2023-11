Ministério Público abre inquérito aos incidentes na Assembleia Geral do FC Porto

O Ministério Público (MP) abriu um inquérito aos incidentes ocorridos na Assembleia Geral (AG) extraordinária do FC Porto, que havia sido suspensa na segunda-feira, informou hoje a Procuradoria-Geral Distrital do Porto, em comunicado.

"Tendo em conta os acontecimentos sucedidos na AG do FC Porto, que teve início em 13 de novembro, amplamente divulgados na comunicação social e suscetíveis de integrarem infrações criminais de natureza pública, foi determinada a instauração de inquérito, que corre termos no DIAP da Procuradoria da República do Porto", sinalizou o órgão. O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) dos 'dragões', José Lourenço Pinto, suspendeu os trabalhos na segunda-feira, na sequência de uma sessão magna agitada e com confrontação entre sócios, que incidia na deliberação dos novos estatutos dos vice-campeões nacionais de futebol, mas, face à forte afluência, mudou de local à última hor

:

DNTWİT: Assembleia Geral do FC Porto vota mudança estatutária e promete punir responsáveis por agressõesA Assembleia Geral do FC Porto votou uma mudança estatutária relevante e promete identificar e punir responsáveis por agressões ocorridas na reunião. André Villas-Boas também anunciou sua candidatura à presidência do clube nas eleições de 2024.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Operação Influencer: Ministério Público recorre das medidas de coaçãoLuís Montenegro assegurou de que não será primeiro-ministro "no dia em que tiver de baixar uma pensão e não vale a pena assustar as pessoas com isso". O presidente do PSD defendeu na segunda-feira que o próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismos, nem de direita nem de esquerda, e realçou que as pessoas não precisam de se assustar com o PSD.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: O poder judicial e o Ministério PúblicoO poder judicial e o Ministério Público não devem atacar o poder democrático com teorias da conspiração ou indignações morais. O Ministério Público deve focar-se na prova irrefutável de corrupção, em vez de se envolver em críticas morais. Há uma percepção de que o Ministério Público é dominado por pessoas de extrema-esquerda, o que influencia suas acusações.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Podemos confiar no Ministério Público?Vamos lá puxar pela memória. Paulo Pedroso, político, esteve em prisão preventiva entre maio e outubro de 2003, no âmbito do Processo Casa Pia. Cumpriu quatro meses e meio. Os tribunais inocentaram-no. O Estado português foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a pagar-lhe uma indemnização de 68 mil euros por detenção injusta.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Pedro Nuno Santos apresenta candidatura a secretário-geral do PSO ex-ministro formaliza candidatura à liderança do PS num “momento especialmente difícil“ para o partido. Pedro Nuno diz que não vai passar os próximos “meses a discutir um processo judicial“. politica justica

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Pedro Nuno Santos apresenta candidatura ao cargo de secretário-geral do PSO ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, anunciou a sua candidatura ao cargo de secretário-geral do PS. Ele destacou que os portugueses conhecem suas qualidades, defeitos, vontade de fazer acontecer e sucessos, assim como seus erros e cicatrizes.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »