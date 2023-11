Grupo Sonae aumenta volume de negócios apesar da diminuição dos lucros

Nos nove primeiros meses do ano, o grupo conseguiu, apesar da diminuição dos lucros, um aumento da volume de negócios da ordem dos 10%. Já a margem EBITDA desceu um pouco, para acomodar parte da inflação, diz a Sonae. O grupo Sonae atingiu no final dos nove primeiros meses do ano um resultado líquido atribuível aos acionistas da ordem dos 135 milhões de euros, menos 35,7% que os 210 milhões obtidos no mesmo período do ano passado.

Em sentido contrário, o volume de negócios consolidado superou seis mil milhões de euros no período em referência, mais 10% que o homólogo de 2022, “impulsionado pela MC, que manteve a sua posição de liderança de mercado, e pelo investimento em expansão”, refere o comunicado do grupo enviado à CMVM. O EBITDA ascendeu a 581 milhões de euros (M€), com a margem a diminuir 0,3pp, em termos homólogos, “devido aos esforços contínuos para absorver parte da pressão inflacionista, sobretudo nos formatos de retalho alimentar”

:

JNEGOCİOS: Sonae Educação premeia NoCode Institute e EKUI com 99 mil eurosEstas foram as duas vencedoras, entre mais de 400 candidaturas, da primeira edição do prémio criado pelo grupo liderado por Cláudia Azevedo para facilitar o acesso e promover a inovação no ensino em Portugal.

Fonte: JNegocios | Consulte Mais informação »

JNEGOCİOS: Sonae emagrece lucros e engorda com Sparkfood saudávelNuma equipa em que duas mulheres assumem o protagonismo no Dakar de 2024, a grande novidade do Team Astara é o 02 Concept e a aposta no combustível sintético 100% neutro em carbono.

Fonte: JNegocios | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Lucros da Sonae com quebra de 35,7% até setembro, para €135 milhõesSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Alexandre Solleiro regressa a Portugal para liderar novo grupo hoteleiroAlexandre Solleiro regressou a Portugal para dirigir o novo grupo hoteleiro, após sair da Tivoli, onde era CEO, logo a seguir à venda à Minor na sequência do colapso do Grupo Espírito Santo. Fundo norte-americano Davidson Kempner Partners, que lidera o consórcio comprador dos hotéis anteriormente detidos por bancos nacionais, o chamado Projeto Crow - o maior negócio imobiliário de 2022 - já tem planos para expandir o portefólio em Portugal.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Grupo armado faz reféns em hospital no HaitiUm grupo fortemente armado invadiu quarta-feira um hospital no Haiti, fazendo reféns centenas de mulheres, crianças e recém-nascidos, segundo o diretor clínico, que fez um apelo por ajuda através das redes sociais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Fundação da Memorial e a busca pela verdade na União SoviéticaA Memorial é fundada no final dos anos 1980, por um grupo inspirado por Andrei Sakharov, físico e famoso dissidente soviético. Recorda-se desse tempo inicial da ONG? Foi um grupo pequeno de 11 pessoas que iniciou a fundação da Memorial e eu estava entre eles, ainda era jovem. Na União Soviética, naquela altura, todas as pessoas queriam saber a verdade sobre o passado recente e através das nossas publicações, através de vários artigos, nós andávamos a descobrir a verdade.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »