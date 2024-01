Líder da extrema-direita alemã defende referendo para a saída da União Europeia

Depois de um fim de semana marcado por manifestações contra o seu partido em mais de 90 cidades e localidades alemãs, a líder da extrema-direita alemã, Alice Weidel, defendeu, em entrevista ao “Financial Times”, que se a União Europeia não souber reformar-se para dar mais soberania aos Estados-membros, um referendo para a saída é uma opção que vai defender se vier a governar a Alemanha.

Neste momento, o Alternative für Deutschland (AfD) está com entre 20% a 23% das intenções de voto a nível nacional - e atinge os 36% na Turíngia, por exemplo, o que seria sinónimo de poder formar governo estadual se as eleições de setembro fossem já amanhã A líder da Alternativa para a Alemanha (AfD, sigla para o nome do partido em alemão, Alternative für Deutschland), de extrema-direita, disse esta segunda-feira,, que o seu partido fará campanha por um Brexit à moda alemã se vencer as eleiçõe





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

André Ventura garante que Chega é a única alternativa ao partido SocialistaAndré Ventura garante que Chega é a única alternativa ao partido Socialista e que não deixará que nenhum recém-chegado altere o espírito "disruptivo" do partido.

Fonte: rtppt - 🏆 12. / 63 Consulte Mais informação »

André Ventura garante que o Chega é a única alternativa ao partido SocialistaAndré Ventura garante que o Chega é a única alternativa ao partido Socialista e que não deixará que nenhum recém-chegado altere o espírito "disruptivo" do partido.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

PRR. Execução está “em linha com as diligências da Comissão Europeia”Muito se fala de atrasos no que diz respeito ao PRR mas Paulo Rosa explica que “depende da abordagem”. Economista elenca os desafios ao PRR e afirma que estamos a cumprir metas. &etilde;

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Morre Jacques Delors, antigo presidente da Comissão EuropeiaJacques Delors, antigo presidente da Comissão Europeia, morreu nesta quarta-feira, aos 98 anos. Delors liderou o órgão executivo da União Europeia durante o período crucial em que foi lançado o Mercado Único e se avançou para a criação do euro.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Morre Wolfgang Schäuble, arquiteto da reunificação da AlemanhaWolfgang Schäuble morreu em casa, aos 81 anos, um dia depois do natal. Sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 1990. Deixa agora esposa e quatro filhos.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Morreu Jacques Delors, antigo presidente da Comissão EuropeiaO Presidente da República recordou Jacques Delors, que morreu esta quarta-feira aos 98 anos, como "grande mentor da evolução das Comunidades para uma União Europeias" e que encarna "a própria construção europeia".

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »