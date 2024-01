Empresário defende energia nuclear como opção sustentável

Empresário Patrick Monteiro de Barros defende que uma central nuclear tem uma pegada carbónica menor em relação a qualquer outra fonte de energia. Quanto ao futuro Governo, pede que ‘tenha a honestidade intelectual de analisar todas as opções, incluindo hidrogénio, biomassa e nuclear’.As alterações climáticas reavivaram o debate sobre as fontes de energia e, hoje, a energia nuclear já não é vista com os mesmos olhos, havendo muito mais gente a ir ao encontro do que sempre defendeu.

Ainda continua a defender a energia nuclear? Mais do que nunca e o que se verificou pelo mundo fora desde que lancei a ideia em Portugal há mais de vinte anos – mesmo vindo da área dos petróleos – só reforçou a minha opinião. Farei três citações de importantes personalidades. Em 2021, no seu livro Como Evitar um Desastre Climático, Bill Gates escreveu: ‘A energia nuclear será novamente absolutamente politicamente correta, e mais segura do que o petróleo, gás e carvão





