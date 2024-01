Deputado Rui Cristina sai do PSD e é dado como certo a cabeça de lista do Chega por Évora

O deputado Rui Cristina, que aparece nas listas da Aliança Democrática pelo circulo eleitoral de Faro, sai do PSD e é dado como certo a cabeça de lista do Chega pelo distrito de Évora, nas eleições legislativas de março. Deputado ainda está em reflexão.Rui Cristina, atual deputado social-democrata e que aparece como candidato a deputado pela Aliança Democrática (AD), sai do PSD e está prestes ser anunciado como cabeça de lista do Chega pelo distrito de Évora, revelou fonte do partido à SIC.

O anúncio está previsto para os próximos dias. A aproximação ao partido liderado por André Ventura começou há alguns meses e fonte do Chega adianta à SIC que a decisão ficou fechada nos últimos dias. Uma das últimas etapas a cumprir aconteceu este domingo, quando o nome de Rui Cristina foi aprovado pela distrital de Évora do Chega. A etapa final ficou guardada para esta segunda feira, quando Rui Cristina enviou uma carta ao secretário-geral do PSD, Hugo Soares, a formalizar a desfiliação do PSD “com efeitos imediatos





