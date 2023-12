Novas tabelas de retenção na fonte de IRS beneficiam trabalhadores e reformados

A partir de janeiro, trabalhadores e reformados vão ficar com mais uns euros em termos de salário líquido, devido às novas tabelas de retenção na fonte de IRS,no sábado em Diário da República. As pessoas com remuneração bruta até dois mil euros mensais serão as que mais vão beneficiar da atualização feita. Em contrapartida, devido ao alívio do imposto sobre os rendimentos, o valor dos reembolsos de IRS a receber pelos contribuintes, em 2025, será inferior ao registado até hoje.

Com esta medida, o valor a partir do qual os salários fazem retenção de IRS aumenta para 820 euros."Quem ganha o salário mínimo, que em janeiro sobe para 820 euros, não pagará IRS", garantiu o Ministério as Finanças, num comunicado que apresenta diferentes simulações sobre o efeito da medida. Ou seja, o salário mínimo não estará sujeito a retenções na fonte, o que se traduz em mais 27,75 euros no rendimento líquido mensal para quem o aufere (quase 390 euros num ano). Já um salário de 1 300 euros brutos pagará menos 27,93 euros de IR





dntwit » / 🏆 1. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Alterações ao IRS favorecem salários mais elevadosAs alterações ao IRS introduzidas no Orçamento do Estado (OE) para 2024 favorecem, sobretudo, os salários mais elevados, em média entre 1.739 e 2.851 euros brutos mensais, segundo cálculos do ECO com base no Boletim Económico de dezembro do Banco de Portugal (BdP) divulgado esta sexta-feira.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Presidente da República apela a um maior crescimento da economia portuguesaO Presidente da República considerou este sábado, 2 de dezembro, que a economia portuguesa tem de crescer mais para ser possível diminuir o número de pessoas em situação ou risco de pobreza e apelou também a uma melhor distribuição da riqueza.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Herman José condecorado pelo Presidente da RepúblicaO Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou o humorista Herman José, pelos 50 anos de carreira, com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique, informou hoje a Presidência da República, na página oficial

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Presidente da República nega favorecimento e envia informações à PGRO Presidente da República nega o favorecimento e adianta que enviou para a PGR as informações entretanto apuradas por Belém. De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, o seu chefe da Casa Civil reportou ao chefe de gabinete do primeiro-ministro o caso das gémeas que sofrem de uma doença rara.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Luís Marques Mendes: “O filho do Presidente da República teve um comportamento inaceitável”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

António Costa faz discurso de despedida na Assembleia da RepúblicaNo final do debate preparatório do Conselho Europeu, António Costa faz um discurso de despedida na Assembleia da República antes da dissolução de 15 de janeiro, desejando felicidades aos que não se recandidatam nas próximas eleições.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »