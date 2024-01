Empresário Reinhold Würt tem forte ligação com Portugal

A ligação de Reinhold Würt a Portugal já tem mais de 30 anos, altura em que se apaixonou pela Quinta do Lago. Gigi, timoneiro do restaurante com o mesmo nome, e o artista plástico José de Guimarães falam do homem que doou 50 milhões à Fundação Champalimaud.





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Empresário português José Neves toma decisões difíceis para salvar a FarfetchCom a tecnológica à beira da rutura financeira, o empresário de Guimarães foi forçado a tomar decisões difíceis, mas inevitáveis para impedir a companhia de fechar portas e tentar manter os postos de trabalho dos 6.000 funcionários que o unicórnio emprega.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Aumento das rendas em Portugal2023 foi um ano cheio de alterações para o setor da habitação com a entrada em vigor do pacote legislativo “Mais Habitação”. O Governo decidiu não aplicar qualquer travão à atualização das rendas, resultando no maior aumento registado nos últimos 30 anos.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Reorganização do Serviço Nacional de Saúde em PortugalO Serviço Nacional de Saúde em Portugal será reorganizado em Unidades Locais de Saúde (ULS) a partir de 2024, facilitando o acesso das pessoas aos centros de saúde e hospitais. As Administrações Regionais de Saúde serão eliminadas e o financiamento das ULS será baseado no risco clínico dos utentes.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Eleições legislativas em Portugal: politólogos afastam cenário de ingovernabilidadeAs sondagens mostram que PS e PSD estão próximos nas intenções de voto, mas longe da maioria absoluta. Politólogos acreditam que Portugal não entrará em um ciclo de eleições inconclusivas e ingovernabilidade.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Portugal é o pior país da União Europeia na recolha de equipamentos eletrónicos para reciclagemEmbora Portugal recicle cerca de metade dos equipamentos elétricos e eletrónicos que entram no sistema, a recolha para tratamento desceu 30% nos últimos anos, tornando o país o pior da União Europeia neste item.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »