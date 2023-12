Morreu Jacques Delors, antigo presidente da Comissão Europeia

O Presidente da República recordou Jacques Delors, que morreu esta quarta-feira aos 98 anos, como "grande mentor da evolução das Comunidades para uma União Europeias" e que encarna "a própria construção europeia". "É um Homem com letra grande que nos deixou hoje", refere Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota divulgada na página da Presidência da República.

O chefe de Estado destaca o papel de Jacques Delors na "evolução das Comunidades para uma União Europeia" e como "mobilizador das grandes reformas dos anos 80 e 90, institucionais e financeiras, do alargamento a Portugal e Espanha"





cmjornal » / 🏆 26. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Morre Jacques Delors, antigo presidente da Comissão EuropeiaJacques Delors, antigo presidente da Comissão Europeia, morreu nesta quarta-feira, aos 98 anos. Delors liderou o órgão executivo da União Europeia durante o período crucial em que foi lançado o Mercado Único e se avançou para a criação do euro.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Portugal recebe aprovação da Comissão Europeia para pagamentos do PRRO primeiro-ministro anunciou que a Comissão Europeia aprovou os terceiro e quarto pagamentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a Portugal, no valor de 2.400 milhões de euros.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Socióloga da Comissão Independente 'perplexa' com inação da IgrejaNo podcast “Perguntar Não Ofende”, do Expresso, a socióloga Ana Nunes de Almeida, membro da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, questiona o porquê de a Igreja não ter

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Morreu a antiga deputada do PCP Odete SantosMorreu a antiga deputada do PCP Odete Santos

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Atirador faz 14 mortos e 25 feridos em universidade de Praga. Autor dos disparos morreuA polícia checa anunciou que um atirador fez 14 mortos e 'dezenas' de feridos numa universidade. O autor era estudante da universidade e morreu.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Morre Henry Kissinger, o mais conhecido diplomata dos EUAHenry Kissinger, o mais conhecido, e controverso, diplomata dos EUA, figura incontornável da Guerra Fria, morreu na noite desta quarta-feira nos EUA, com 100 anos.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »