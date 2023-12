Morre Wolfgang Schäuble, arquiteto da reunificação da Alemanha

Wolfgang Schäuble morreu em casa, aos 81 anos, um dia depois do natal. Sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 1990. Deixa agora esposa e quatro filhos. Entrou pela primeira vez no Bundestag aos 30 anos, com o cabelo certinho, bem penteado para a direita. Conservador, no estilo e na forma de olhar para a política internacional, foi um dos arquitetos da construção do mundo novo, após a queda do muro de Berlim em 1989. Só saiu do Parlamento germânico quase 50 anos depois.

Deixa um legado ao país, à Europa e ao mundo. Foi o homem das pastas pesadas. Enquanto ministro do Interior, assumiu uma figura central na reunificação da Alemanha. Vítima de uma tentativa de assassinato nessa época, depois de ter sido baleado numa campanha nas primeiras eleições do país unido, escapou à morte, mas ficou paralisado da cintura para baixo – e confinado a uma cadeira de rodas desde então





