Portugal recebe aprovação da Comissão Europeia para pagamentos do PRR

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira, perante o Presidente da República, que a Comissão Europeia já deu"luz verde" aos terceiro e quarto pagamentos a Portugal do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num total e 2.400 milhões de euros.

António Costa avançou com este facto na cerimónia de apresentação de cumprimentos de Natal ao Presidente da República, no Palácio de Belém, após ter recordado no seu discurso o desafio que Marcelo Rebelo de Sousa fez ao seu Governo sobre esta matéria, praticamente desde meados de 2022. Com a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que tem a pasta do PRR, ao seu lado, o líder do executivo lembrou o teor da mensagem central que o Presidente da República transmitiu na sua intervenção de Ano Novo, dizendo então que 2023"seria um ano decisivo para a execução dos fundos europeus e, em particular, do PRR"."Disse que era um ano difícil e que não podíamos ter a ilusão de que teríamos 2024, 2025 e 2026 para o executa





dntwit » / 🏆 1. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Empresa de Braga ganha ar de milhões no maior telescópio do mundoO objetivo da Comissão Europeia é assegurar um financiamento necessário inicial de três mil milhões de euros para cobrir o risco da compra e venda de hidrogénio verde. A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira o lançamento oficial do Banco Europeu de Hidrogénio, com um primeiro leilão de 800 milhões de euros para projetos da União Europeia que produzam hidrogénio verde no espaço de cinco anos.

Fonte: JNegocios - 🏆 9. / 68 Consulte Mais informação »

Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Investidos 130 milhões de euros do Fundo de Capitalização e ResiliênciaEm termos de investimento e de acordo com os números até novembro, Pedro Dominguinhos, responsável máximo da comissão de acompanhamento do PRR, revelou ao JE, no âmbito da presença da Madeira Blockchain 2023, que foram investidos 130 milhões de euros deste Fundo com verbas do PRR.

Fonte: ojeconomico - 🏆 11. / 67 Consulte Mais informação »

Socióloga da Comissão Independente 'perplexa' com inação da IgrejaNo podcast “Perguntar Não Ofende”, do Expresso, a socióloga Ana Nunes de Almeida, membro da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, questiona o porquê de a Igreja não ter

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Expectativa de corte nas taxas diretoras do BCE aumenta devido ao abrandamento da economia europeiaO abrandamento esperado da economia europeia no próximo ano está a alimentar a expectativa de que o Banco Central Europeu baixe as taxas diretoras em 100 pontos base até ao final de 2024.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Chefe da diplomacia europeia critica construção de colonatos ilegais por IsraelO chefe da diplomacia europeia expressou sua preocupação com o anúncio de Israel sobre a construção de mais colonatos ilegais, afirmando que isso prejudica a segurança do país.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »