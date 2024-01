Cientistas pedem aos membros do Parlamento Europeu para aceitarem a ciência das Novas Técnicas Genómicas

Numa iniciativa coordenada pela WePlanet, mais de mil cientistas, incluindo 35 contemplados com o Nobel, pedem aos membros do Parlamento Europeu para não cederem ao “medo” e aceitarem a ciência das Novas Técnicas Genómicas, nas vésperas de uma votação que vai definir o futuro da agricultura europeia.

A edição genética é considerada uma arma para adaptar as culturas às alterações climáticas “Nestes tempos de crise climática, perda de biodiversidade e insegurança alimentar renovada, uma abordagem científica e baseada em evidências é essencial em todos os aspetos. Agora, mais do que nunca, devemos elevar-nos acima da ideologia e do dogmatismo. É por isso que nós, abaixo-assinados, vos exortamos a considerarem cuidadosamente os benefícios de adotar Novas Técnicas Genómicas nas vossas próximas decisões parlamentare





Visao_pt » / 🏆 6. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Associação Mutualista Montepio Geral depende de novas entradas de dinheiroEconomistas afirmam que a liquidez da Associação Mutualista Montepio Geral está dependente de novos associados e renovações de produtos. As contas da associação continuam envoltas em incertezas.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Possíveis sucessores de Charles Michel à frente do Conselho EuropeuMuitos nomes são já apontados como possíveis sucessores do liberal belga Charles Michel à frente do Conselho Europeu, entre os quais o do ainda primeiro-ministro português, António Costa, mas tudo dependerá dos resultados das eleições europeias de junho.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

António Costa entre os potenciais sucessores de Charles Michel no Conselho EuropeuMuitos nomes são já apontados como possíveis sucessores do liberal belga Charles Michel à frente do Conselho Europeu, entre os quais o do ainda primeiro-ministro português, António Costa, mas tudo dependerá dos resultados das eleições europeias de junho.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Novas tabelas de retenção na fonte de IRS beneficiam trabalhadores e reformadosA partir de janeiro, trabalhadores e reformados vão ficar com mais uns euros em termos de salário líquido, devido às novas tabelas de retenção na fonte de IRS,no sábado em Diário da República.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Capitão da Seleção Portuguesa confiante para o EuropeuO capitão da Seleção Portuguesa fala sobre a confiança da equipa para o Europeu e a busca pela qualificação olímpica. Ele destaca a ambição e a seriedade necessárias para a competição na Alemanha.

Fonte: abolapt - 🏆 14. / 63 Consulte Mais informação »

CDS vai voltar ao Parlamento, afirma líder do partidoLíder do CDS acredita que o partido voltará ao Parlamento e destaca a importância de uma voz do CDS para estabelecer consensos importantes.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »