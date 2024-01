André Ventura garante que Chega é a única alternativa ao partido Socialista

E muitos já deixaram de ter esperança noutros e sabem agora que este é a única pista, o único caminho para fazer essa diferença", afirmou. "Fechar as portas nunca fez parte da matriz cristã de um país e também não é deste partido. Nós nunca venderemos a nossa identidade porque ela é parte do nosso património".", apelou, citando palavras de Francisco Sá Carneiro para vencer os socialistas: "acima de qulaquer interesse partidário a unidade e a democracia por Portugal".

"É esse espírito que me norteia", garantiu. "Hoje, somos essa alternativa ao partido Socialista" rematou, no discurso de encerramento da 6.ª Convenção Nacional do Chega, que termina hoje em Viana do Castelo.André Ventura garantiu ainda que não deixará que nenhum recém-chegado altere o espírito "disruptivo" do Chega ou o seu "ser politicamente incorrecto" e a "capacidade de enfrentar os interesses instalados"., não devemos nem devemos fechar as portas àqueles que nos procuram





