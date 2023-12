Pedro Nuno Santos será o novo secretário-geral do Partido Socialista

Será uma vitória mais suada do que inicialmente se previa. Pedro Nuno teve que sair da zona de conforto para evitar surpresas, mas no domingo vai receber as chaves de António Costa. Hoje é o primeiro dia do futuro do Partido Socialista pós-António Costa. Oito anos depois, chegou finalmente a hora de Pedro Nuno Santos, que nos últimos anos não se poupou a esforços para garantir a sua eleição como secretário-geral do PS.

Apesar de a sua hora ter chegado dois anos mais cedo do que esperava, o ex-ministro das Infraestruturas não precisou muito tempo para pôr a máquina a funcionar a todo o vapor. Imprevisto foi só o adversário. José Luís Carneiro apareceu na corrida e, apesar de um início tímido, rapidamente foi recolhendo apoios de todos os que querem a garantia de que o PS não se acantona à esquerda. Foi assim que a campanha interna, que no início parecia um passeio para Pedro Nuno Santos, se tornou surpreendentemente mais disputada, ao ponto de nos últimos dias ter havido quem admitisse que os resultados do próximo sábado poderiam trazer uma surpresa





