O Congresso Nacional do Partido Socialista arrancou na sexta-feira com um discurso de António Costa na sessão de abertura. A reunião magna do PS decorre até domingo e terá a intervenção de vários socialistas de renome, desde logo do novo secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos. Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos.

Pedro Nuno anuncia que partido"apoiará um candidato" nas presidenciaisPedro Nuno Santos faz primeiro discurso no Congresso do PS "O PSD ainda espera pelo diabo, da mesma forma como nós ainda esperamos o apelo de Passos Coelho ao voto no PS"Eduardo Cabrita expressa"perplexidade" por António Costa ainda não ter sido ouvido pela JustiçaCongresso do P





rtppt » / 🏆 12. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Pedro Nuno Santos será o novo secretário-geral do Partido SocialistaPedro Nuno Santos venceu a eleição para secretário-geral do Partido Socialista, tornando-se o sucessor de António Costa. A campanha interna foi mais disputada do que o esperado, com a entrada de José Luís Carneiro como adversário.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Secretário-geral do Partido Socialista propõe aumento do salário mínimo para 1.000 eurosO secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, propôs aumentar o salário mínimo para pelo menos 1.000 euros até ao final da próxima legislatura, em 2028, e rever o acordo de rendimentos negociado em concertação social.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Discurso de Pedro Nuno Santos no Congresso Nacional do PSPedro Nuno Santos discursa sobre a transformação estrutural da economia e a importância do investimento na educação e inovação nas empresas.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Congresso do PS: Pedro Nuno Santos reúne-se com José Luís CarneiroO novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, reuniu-se com José Luís Carneiro para eliminar atritos e fazer uma demonstração de unidade no Congresso do partido. Carneiro terá uma representação proporcional ao resultado que obteve nas eleições internas.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Congresso do PS: Pedro Nuno Santos busca unidade e acordo com CarneiroO novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, busca eliminar atritos e fazer uma demonstração de unidade no Congresso do partido. Ele se reuniu com José Luís Carneiro e aceitou suas condições, garantindo uma representação proporcional nos órgãos nacionais do partido. Também acordaram em ajustar alguns aspectos programáticos na moção que será votada na reunião magna dos socialistas.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Congresso do PS e mensagem de Natal do Presidente da República em destaqueO OLHO VIVO procura antecipar o congresso do PS, ao mesmo tempo que analisa a mensagem de Natal do Presidente da República

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »