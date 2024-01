Congresso do PS: Pedro Nuno Santos busca unidade e acordo com Carneiro

O trabalho de casa está feito e o PS que sairá do Congresso vai reunir todos, de Medina a Assis, passando por Carneiro e Adrião. Sobra só um problema: o que fazer com a sombra de Costa? No que depender de Pedro Nuno Santos, o Congresso deste fim de semana vai decorrer sem incidentes e com o partido a fazer uma demonstração de unidade.

Nos últimos dias o novo secretário-geral do PS desdobrou-se em contactos e convites, com o objetivo de eliminar atritos, ou interpretações que o coloquem contra qualquer fação ou figura relevante do partido. Como o Nascer do SOL tinha avançado na última edição, Pedro Nuno Santos reuniu-se com José Luís Carneiro e aceitou as condições do homem que foi o seu principal adversário nas eleições diretas. Em resumo: Carneiro vai ter uma representação nos órgãos nacionais do partido proporcional ao resultado que obteve nas eleições internas e, o ainda ministro da Administração Interna (MAI), acordou também com o novo líder o acerto de alguns aspetos programáticos que deverão constar na moção que Pedro Nuno levará a votos na reunião magna dos socialista





