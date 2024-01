Dragões continuam na luta pelo título mas afastam Braga

As famílias dos reféns que ainda estão em Gaza concluíram este domingo uma mobilização de 24 horas para pressionar o Governo israelita a garantir a sua libertação após 100 dias de cativeiro. O braço armado do grupo islamita palestiniano Hamas afirmou este domingo que 'muitos' reféns israelitas foram 'provavelmente mortos recentemente', atribuindo a Israel 'toda a responsabilidade' pelos acontecimentos que terão ditado a morte destas pessoas.

'Num discurso transmitido pela televisão, o porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Obeida, afirmou que muitos dos reféns 'foram provavelmente mortos recentemente e os outros estão em grande perigo'. Segundo Abu Obeida, a responsabilidade pelo que aconteceu a estas pessoas é da 'liderança do inimigo e do seu Exército'. 'O destino de muitos reféns é desconhecido depois das semanas mais recentes, e os outros entraram todos no túnel do desconhecido', referiu





