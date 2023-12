Líder do Hamas chega ao Cairo para negociações sobre conflito em Gaza

Ismail Haniyeh, líder do Hamas, já chegou ao Cairo para negociações com mediadores do Egito sobre o conflito na Faixa de Gaza. A Organização das Nações Unidas disse hoje ter detetado mais de 360 mil casos de doenças infecciosas entre os 1,4 milhões de refugiados nas instalações da organização em Gaza, devido às más condições de higiene e à falta de alimentos.

O relatório diário das Nações Unidas sobre o conflito disse que foram identificadas infeções como meningite, varicela, icterícia, além de doenças respiratórias e cutâneas entre as pessoas deslocadas em centros da Agência da Organização das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos. O documento denunciou, mais uma vez, os ataques às instalações de saúde em Gaza, que se tornaram cenários de combate depois de Israel ter acusado o movimento islamita Hamas de as usar como refúgio para as milícias armadas e até como centros de operações





