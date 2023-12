Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico. Israel e Catar procuram retomar acordo para libertar reféns em Gaza. Um porta-voz dos houthis do Iémen disse, entretanto à imprensa internacional, que o grupo está em negociações mediadas pelo Omã com “partes internacionais” sobre as “operações” que tem a decorrer no Mar Vermelho e no Mar da Arábia.

Mohamed Abdel-Salam, o porta-voz, reiterou que os Houthis vão continuar a atacar navios israelitas ou navios com destino a Israel até que termine a 'agressão e cerco' a Gaza. Um contratorpedeiro norte-americano com mísseis abateu 14 drones lançados pelos Houthis do Iémen no Mar Vermelho este sábado, disse o Comando Central dos EUA num comunicado





RTPNoticias » / 🏆 18. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

ONU pede a Israel para permitir entrada de água potável em GazaA Organização das Nações Unidas (ONU) apelou, nesta sexta-feira, a Israel para que permita a entrada de água potável e de combustível em Gaza, e que desse modo a rede de abastecimento de água possa ser restabelecida.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Israel critica o Hamas por manter civis em perigo em GazaO primeiro-ministro israelita critica o Hamas por manter os civis em perigo em Gaza. O número de mortos já ultrapassou os onze mil.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Hospital al-Shifa em Gaza é evacuado após ultimato de IsraelA maioria dos médicos e doentes do hospital al-Shifa abandonou o local depois de Israel ter dado uma hora para evacuação. Forças armadas de Israel terão dado uma hora para que os cerca de 2300 pacientes, pessoal médico e deslocados abandonassem no hospital da cidade de Gaza. Maioria foi forçada a sair a pé, havendo relatos de doentes em estado crítico, incluindo prematuros, deixados para trás.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Hospital indonésio em Gaza bombardeado por IsraelCerca de uma centena de doentes foram retirados do hospital indonésio de Gaza, bombardeado por Israel, em operação conjunta com o Comité Internacional da Cruz Vermelha.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Negociações para a libertação de reféns entre Israel, EUA, Catar e EgiptoUm acordo que começou a ser montado logo depois do massacre de 7 de outubro acabou por resultar na já quase certa libertação de 50 mulheres e crianças levadas pelo Hamas para Gaza nesse dia. A incerteza, no entanto, ainda paira sobre a concretização do acordo, que prevê também a libertação de 150 palestinianos detidos pelos israelitas.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Israel permite aumento mínimo de combustível na Faixa de GazaO gabinete de segurança de Israel concordou em permitir um aumento mínimo da entrada de combustível na Faixa de Gaza para evitar um colapso humanitário. As forças israelitas acreditam ter cercado o líder do Hamas em Khan Younis.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »