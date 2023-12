Fortuna do Hamas permanece intacta em Gaza

Há uma coisa em Gaza que ainda não foi destruída: a fortuna do Hamas. De que é feito o seu (robusto) portefólio de investimentos? Em 2018, revela agora o “New York Times”, uma divisão especial dos serviços secretos israelitas descobriu um portefólio de investimentos ligados ao Hamas que se estende por vários países do Médio Oriente. Avisaram Washington, avisaram Telavive, mas nada foi feito. Parte desse dinheiro, sabe-se agora, serviu para financiar o 7 de Outubro.

É possível controlar melhor o dinheiro que entra em Gaza? Sim. Mas estrangular todas as associações locais seria o equivalente a "castigo coletivo", avisam os especialistas Três meses depois de uma guerra intensa e sangrenta com o objetivo de destruir o Hamas, há uma coisa em que se mantém de pé e quase sem amolgadelas: o amplo e, na sua maioria, legítimo, portfólio de investimentos do grupo extremista, cujos dividendos ajudaram a montar o ataque de 7 de outubro. Apesar dos avisos dos serviços secretos israelitas, o Governo em Telavive não prestou atenção, os Estados Unidos também nã





