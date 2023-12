Conflito israelo-palestiniano reacende após ataques do Hamas

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico. Confronto com Hamas na faixa de Gaza já fez 420 mortos entre os militares israelitas. Hamas pede ao Conselho de Segurança da ONU fim a 'guerra brutal' em Gaza. Guerra no Médio Oriente.





Conflito israelo-palestiniano se intensifica com ataques do Hamas e retaliação de IsraelAs telecomunicações na Faixa de Gaza estão fora de serviço por falta de combustível. O chefe da diplomacia europeia pede a Telavive que 'não se deixe consumir pelo ódio'. Três cidadãos portugueses morrem em bombardeamento na Faixa de Gaza.

Major-general João Vieira Borges analisa os pontos relevantes no conflito Israel-HamasO major-general João Vieira Borges analisa os pontos mais relevantes no conflito entre Israel e Hamas, incluindo o ataque ao hospital al-Shifa e a falta de informações sobre os reféns capturados pelo Hamas.

Conflito israelo-palestiniano se intensifica na Faixa de GazaIsrael prepara-se para expandir operação na Faixa de Gaza, enquanto o número de deslocados internos aumenta para 1,7 milhões. Forças de Defesa de Israel advertem residentes do campo de refugiados de Jabalia para a necessidade de deixarem a cidade de Gaza.

Hamas mostra capacidade operacional apesar dos ataques em GazaO Hamas mostrou sua capacidade operacional apesar dos pesados ataques em Gaza. O governo israelita está relutante em prosseguir a trégua, apesar da pressão dos mediadores e dos Estados Unidos.

Recomeço das hostilidades em Gaza após tréguas entre Hamas e IsraelO secretário-geral da ONU, António Guterres, lamenta o recomeço das operações militares em Gaza após vários dias de tréguas entre o Hamas e Israel. Civis palestinianos fogem em ataque aéreo israelita em Khan Younis.

Hamas anuncia aproximação de acordo de tréguas na Faixa de GazaO Hamas anunciou, esta terça-feira, que se aproxima da conclusão de um acordo de tréguas na Faixa de Gaza, declarou o líder do movimento islamita palestiniano, Ismail Haniyeh.

