Expresso elege guerra no Médio Oriente como acontecimento internacional do ano

A redação do Expresso, numa tradição democrática já antiga, elegeu este mês as figuras e acontecimentos nacionais e internacionais do ano. A escolha do acontecimento internacional recaiu sobre a guerra no Médio Oriente. Desencadeou-a o ataque mortífero do Hamas contra Israel, a 7 de outubro, seguido de sangrenta retaliação em Gaza No judaísmo, o sábado é o dia da semana dedicado ao descanso, à família e ao encontro com Deus.

Para um judeu, a expressão, mais do que desejar a alguém um dia bem passado, aspira a um “sábado de paz





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Revisitar a versão de 1978 de 'Assassinato no Expresso do Oriente'Uma análise da versão de 1978 do filme 'Assassinato no Expresso do Oriente', dirigido por John Guillermin e estrelado por Peter Ustinov como Hercule Poirot.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Brasil diz que investigação sobre Hezbollah começou antes do atual conflito no Médio OrienteVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Brasil diz que investigação sobre Hezbollah começou antes do atual conflito no Médio OrienteGoverno brasileiro garante que investigação que levou à prisão de duas pessoas por alegadas ligações ao Hezbollah começou antes de 7 de outubro. 'Nenhuma força estrangeira manda na Polícia' do Brasil.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Expresso da manhã: e agora, PS, o que acontece?Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Combustível já está disponível no centro e no sul de Gaza, anuncia enviado especial dos EUA no Médio OrienteEm briefing internacional no qual participou o Observador, David Satterfield garantiu que já entrou combustível no centro e no sul de Gaza, o que Israel tinha recusado. Seguem-se padarias e gás.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minutoO embaixador de Israel em Portugal não compreende a polémica com as declarações do presidente da República quando disse que 'desta vez, foram os palestinianos que começaram'.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »