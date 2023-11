Conflito israelo-palestiniano se intensifica com ataques do Hamas e retaliação de Israel

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico. Casa Branca preocupado com ataque perto de hospital de campanha. Em Gaza, Chefe da diplomacia europeia pede a Telavive que 'não se deixe consumir pelo ódio'. As telecomunicações na Faixa de Gaza estão fora de serviço por falta de combustível.

As Nações Unidas queixaram-se do que consideram ser uma tentativa deliberada de estrangular as operações humanitárias no enclave. De visita a Israel, o chefe da diplomacia europeia apelou a Telavive para 'não se deixar consumir pelo ódio na guerra contra o Hamas'. Um bombardeamento provocou a morte de três cidadãos portugueses na Faixa de Gaza. Ahmed Ashour soube ontem que perdeu dois filhos menores e a mulher no sul do território e responsabilizou o Governo português. Na Guiné Bissau, o Ministro dos Negócios Estrangeiros explicou que existem muitas dificuldades na fronteira de Rafah e a retirada não depende de Portugal

REVİSTASABADO: Hospital na Faixa de Gaza invadido por militares israelitasO maior hospital da Faixa de Gaza foi invadido por militares israelitas, que dizem ter neutralizado militantes do Hamas .

RENASCENCA: Situação devastadora na Faixa de Gaza, diz UNICEFO Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) considerou esta quarta-feira que a situação na Faixa de Gaza é devastadora e insistiu que 'não há lugar seguro para um milhão de crianças de Gaza irem'.

SICNOTİCİAS: EUA acusam Hamas de usar hospitais em Gaza para se esconder e apoiar operações militaresOs Estados Unidos indicaram esta terça-feira ter informações de que o movimento islamita Hamas e outras milícias palestinianas estão a utilizar hospitais da Faixa de Gaza e túneis sob os mesmos para se esconder, apoiar operações militares e manter reféns. Um desses hospitais é o maior daquele território palestiniano, o hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza , segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, que sublinhou que os Estados Unidos não apoiam ataques a estabelecimentos de saúde.

RTPNOTİCİAS: Confrontos entre Israel e Hamas no exterior do Hospital Al ShifaTropas de Israel envolveram-se em confrontos com membros do Hamas no exterior do Hospital Al Shifa, na cidade de Gaza , enquanto soldados israelitas se encontram no interior do edifício realizando 'uma operação seletiva'. A unidade hospitalar mais importante da Faixa de Gaza encontra-se sem abastecimento de eletricidade, água e alimentos há vários dias.

RTPNOTİCİAS: Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minuto🔴 O Exército israelita ordenou a retirada de comunidades do sul de Gaza , pela primeira vez desde o início da guerra com o Hamas , após forçar a deslocação de 1,1 milhões de pessoas de norte para sul do enclave. Gaza Israel Hamas RTPNotícias RTP

DNTWİT: Confrontos entre tropas de Israel e membros do Hamas no Hospital Al ShifaAs tropas de Israel envolveram-se em confrontos com membros do Hamas no exterior do Hospital Al Shifa, na cidade de Gaza , enquanto soldados israelitas se encontram no interior do edifício realizando 'uma operação seletiva'. A Autoridade Palestiniana condenou o assalto e pediu uma 'intervenção internacional urgente' para proteção dos doentes, pessoal médico e deslocados.

