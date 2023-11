Confrontos entre tropas de Israel e membros do Hamas no Hospital Al Shifa

As tropas de Israel envolveram-se em confrontos com membros do Hamas no exterior do Hospital Al Shifa, na cidade de Gaza, enquanto soldados israelitas se encontram no interior do edifício realizando 'uma operação seletiva'. Lula da Silva: 'A atitude de Israel em relação às crianças e às mulheres é igual ao terrorismo'.

De acordo com um porta-voz militar de Israel, antes de entrarem no edifício do hospital 'as forças de Israel encontraram artefactos explosivos e células terroristas tendo-se registado confrontos em que morreram terroristas', disse o mesmo porta-voz referindo-se a membros do Hamas. 'As tropas estão a levar a cabo atualmente uma operação seletiva contra o Hamas na área do Hospital Al Shifa. A atividade nesta área tem como base informações que indicam que o Hamas opera a partir desta área', acrescentou. A Autoridade Palestiniana condenou esta terça-feira o assalto do Exército de Israel contra o Hospital Al Shifa e pediu uma 'intervenção internacional urgente' para proteção dos doentes, pessoal médico e deslocados que se encontram nas instalações

Tropas de Israel envolveram-se em confrontos com membros do Hamas no exterior do Hospital Al Shifa , na cidade de Gaza, enquanto soldados israelitas se encontram no interior do edifício realizando 'uma operação seletiva'. A unidade hospitalar mais importante da Faixa de Gaza encontra-se sem abastecimento de eletricidade, água e alimentos há vários dias.

As forças militares de Telavive anunciaram que está em curso uma operação militar contra o Hamas no hospital Al-Shifa, o maior hospital de Gaza. Israel alega que o edifício serve de esconderijo a um quartel-general do grupo Hamas .

SICNOTİCİAS: EUA acusam Hamas de usar hospitais em Gaza para se esconder e apoiar operações militaresOs Estados Unidos indicaram esta terça-feira ter informações de que o movimento islamita Hamas e outras milícias palestinianas estão a utilizar hospitais da Faixa de Gaza e túneis sob os mesmos para se esconder, apoiar operações militares e manter reféns. Um desses hospitais é o maior daquele território palestiniano, o hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, que sublinhou que os Estados Unidos não apoiam ataques a estabelecimentos de saúde.

