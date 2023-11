Web Summit: Nova edição sem Paddy Cosgrave divide opiniões

Foi a primeira edição sem Paddy Cosgrave e a inteligência artificial foi um dos assuntos mais falados e que mais divide opiniões. Ministro da Economia falou sobre a importância do evento ‘de grande sucesso’ e não deixou de parte a crise política. Foi no meio de uma grande polémica que a Web Summit voltou a Lisboa para mais uma edição. Paddy Cosgrave já não é o CEO da cimeira, mas nem por isso o seu nome deixou de estar presente. E pela boca da sua substituta.

'Anteriormente era a liderança do Paddy. Agora é a minha liderança', começou por dizer Katherine Maher, defendendo um 'tempo de recomeço'. 'A empresa está focada em voltar à missão de ser anfitriã das conversas, em vez do centro das discussões, e é nesse sentido que vou conduzir a organização daqui em diante', acrescentou. A responsável, que já esteve à frente da Wikipedia, falou do seu antecessor, defendendo que saiu de cena porque 'estava a tornar-se uma distração para o sucesso do evento'. 'O Paddy abandonou o conselho de administração e as suas responsabilidades como CE

:

ECO_PT: Web Summit tem nova CEO após controvérsia Katherine Maher assume a liderança da Web Summit após a demissão do fundador Paddy Cosgrave devido a opiniões controversas. Empresas como Amazon, Google, Meta e IBM abandonaram a conferência devido ao conflito entre Israel e o Hamas.

ECO_PT: Decisão pontual da saída das grandes tecnológicas da Web Summit pode ser revertidaAntónio Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal, expressa esperança de que a decisão pontual da saída das grandes tecnológicas da Web Summit possa ser revertida em próximas edições do evento.

ECO_PT: “É ruído”. Polémica não trava Web Summit focada na IACom a polémica saída do anterior CEO, a cimeira tecnológica perdeu 'key players'. Ainda assim, o primeiro dia do evento mostrou que pode não ser um problema grave.

RENASCENCA: Legionella. Idosos e doentes de Vila Praia de Âncora devem ficar em casaNa primeira conferência de imprensa como líder do evento, a sucessora de Paddy Cosgrave foi questionada sobre a saída do irlandês e a ausência de grandes empresas tecnológicas. “As startups gostam de ter mais espaço”, disse.

JNEGOCİOS: Skizo apresenta protótipo de biopele feita a partir de borras de café da DeltaStartup portuguesa desvendou protótipo de uma espécie de couro produzida a partir de borras de café, fruto de uma parceria com a Delta durante a Web Summit .

OBSERVADORPT: Comissão de ética do Banco de Portugal admite danos reputacionais no caso CentenoComissão de ética do Banco de Portugal admite danos reputacionais no caso Centeno que 'cumpriu deveres gerais de conduta'. 'Caso único de diversidade', dezenas de espécies em risco e um habitat destruído pelo data center. O que é a Zona de Conservação em Sines? Pisou o palco da Web Summit em Lisboa pela terceira vez (a quarta no evento contando com a edição no Brasil), e foi do Rio de Janeiro que Cristina Ferreira trouxe uma lição. 'Poder falar em português é muito confortável, posso dizer-vos o que sinto de forma mais tranquila'. Depois das, a apresentadora da TVI e administradora da Media Capital esteve na Web Summit esta quarta-feira para falar de inteligência e do artificial. Admitindo que não sabe 'nada' sobre Inteligência Artificial (IA), 'até porque a rejeito', escolheu dirigir-se à plateia repleta para falar sobre tecnologia 'de forma mais genérica', sobre 'inteligência, ponto, artificial'. 'Vou falar da forma como podemos ser inteligentes nas redes sociais e de como nos tornámos todos artificiais'

