Situação devastadora na Faixa de Gaza, diz UNICEF

Na ala neonatal do hospital, bebés minúsculos agarraram-se à vida em incubadoras, enquanto os médicos se preocupavam em como manter as máquinas a funcionar sem combustível. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) considerou esta quarta-feira que a situação na Faixa de Gaza é devastadora e insistiu que 'não há lugar seguro para um milhão de crianças de Gaza irem'. 'Hoje, estive na Faixa de Gaza para me encontrar com as crianças, as suas famílias e os funcionários da UNICEF.

O que vi e ouvi foi devastador. Eles têm sofrido bombardeamentos, perdas e deslocamentos contínuos', disse a diretora executiva da UNICEF, Catherine Russell, em visita ao enclave palestiniano. Na sequência da ofensiva militar de Israel após os ataques perpetrados a 7 de outubro pelo movimento islamita Hamas, Catherine Russell afirmou que 'graves violações contra crianças estão a ser cometidas pelas partes em conflito', incluindo 4.600 crianças foram mortas e quase

REVİSTASABADO: Hospital na Faixa de Gaza invadido por militares israelitasO maior hospital da Faixa de Gaza foi invadido por militares israelitas, que dizem ter neutralizado militantes do Hamas.

RTPNOTİCİAS: Confrontos entre Israel e Hamas no exterior do Hospital Al ShifaTropas de Israel envolveram-se em confrontos com membros do Hamas no exterior do Hospital Al Shifa, na cidade de Gaza, enquanto soldados israelitas se encontram no interior do edifício realizando 'uma operação seletiva'. A unidade hospitalar mais importante da Faixa de Gaza encontra-se sem abastecimento de eletricidade, água e alimentos há vários dias.

SICNOTİCİAS: EUA acusam Hamas de usar hospitais em Gaza para se esconder e apoiar operações militaresOs Estados Unidos indicaram esta terça-feira ter informações de que o movimento islamita Hamas e outras milícias palestinianas estão a utilizar hospitais da Faixa de Gaza e túneis sob os mesmos para se esconder, apoiar operações militares e manter reféns. Um desses hospitais é o maior daquele território palestiniano, o hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, que sublinhou que os Estados Unidos não apoiam ataques a estabelecimentos de saúde.

DNTWİT: Ministro da Defesa israelita afirma que o Hamas perdeu o controlo de GazaO ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, garantiu esta segunda-feira que"o Hamas perdeu o controlo de Gaza" e que"os terroristas estão a fugir para sul".

SICNOTİCİAS: Escassez de comida em GazaA comida está escassa na Faixa de Gaza devido ao fechamento de fronteiras e falta de produção. Milhares de deslocados estão enfrentando dificuldades para se alimentar.

