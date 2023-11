Hamas anuncia aproximação de acordo de tréguas na Faixa de Gaza

O Hamas anunciou, esta terça-feira, que se aproxima da conclusão de um acordo de tréguas na Faixa de Gaza, declarou o líder do movimento islamita palestiniano, Ismail Haniyeh. 'O movimento deu a sua resposta aos irmãos do Qatar e aos mediadores. Estamos a aproximar-nos da conclusão de um acordo de tréguas', disse Haniyeh, citado numa breve mensagem publicada na conta do movimento palestiniano na plataforma Telegram.





