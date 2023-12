Novela gráfica sobre a separação de famílias na Coreia é editada em Portugal

Foi editada em Portugal a novela gráfica de Keum Suk Gendry-Kim que explora o tema da separação de famílias na Coreia depois da guerra entre norte e sul. A autora de novelas gráficas Keum Suk Gendry-Kim tem 52 anos e estreou-se em 2012 com a obra 'O canto do meu pai'. O tempo não cura todas as cicatrizes. Há eventos e consequências que são de tal forma impactantes que marcam uma pessoa para o resto da vida. É o fenómeno a que chamamos trauma.





revistasabado » / 🏆 19. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Christine Lagarde não foi suficientemente restritiva para investidores e economistasA mensagem transmitida pela presidente do Banco Central Europeu (BCE) não foi suficientemente restritiva para investidores e economistas corrigirem a perspetiva de uma “mão cheia” de cortes de juros em 2024.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Investigação sobre corrupção no Consulado-Geral de Portugal no Rio de JaneiroCerca de 10 pessoas, portugueses e brasileiros, foram constituídas arguidas na investigação sobre suspeitas de corrupção no Consulado-Geral de Portugal no Rio de Janeiro, envolvendo um esquema de legalização ilícita de documentos para obtenção de nacionalidade portuguesa.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Ex-ministra da Saúde nega orientação sobre crianças luso-brasileiras que receberam medicamento caro em PortugalA ex-ministra da Saúde Marta Temido diz que não deu qualquer orientação sobre as crianças luso-brasileiras que em 2019 vieram a Portugal receber um dos medicamentos mais caros do mundo, para a atrofia muscular espinal. Uma reportagem da TVI transmitida em novembro deixava suspeitas de que isso tivesse acontecido por influência do Presidente da República, que negou qualquer interferência no caso.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Grupo VITA apresenta relatório sobre abuso sexual na Igreja Católica em PortugalO Grupo VITA apresentou um relatório sobre abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal. O relatório também inclui um manual de prevenção da violência sexual contra crianças e adultos vulneráveis.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Investimento imobiliário em Portugal deverá continuar a abrandar em 2024A subida das taxas de juro e da inflação, o pacote “Mais Habitação”, as duas guerras em curso e agora a instabilidade política nacional, contribuíram para que, segundo os dados preliminares avançados ao ECO pelas consultoras. Portugal não foge há tendência de abrandamento do investimento que se tem sentido um pouco por toda a Europa e que deverá continuar em 2024.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »