Conflito israelo-palestiniano: Hamas mantém reféns em Gaza

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico. Na Cisjordânia, incluindo Jerusalém ocupada. Defende ministro de extrema-direita. Números da Comité para a Proteção dos Jornalistas. 450 desde o início da guerra a 7 de outubro. Exército anuncia ter encontrado corpo de refém franco-israelita em Gaza.

O governo do Hamas anunciou esta sexta-feira que o número de mortes na Faixa de Gaza subiu para os 18.800. Israel deu como mortos 20 dos sequestrados que continuam em Gaza desde o ataque de outubro do Hamas, enquanto mantém uma ofensiva militar naquele território palestiniano para tentar libertar os que continuam vivos. "tem atualmente os corpos de 20 reféns (...), sabemos que foram assassinados em cativeiro", lamentou o porta-voz do Governo israelita, Eylon Levy





