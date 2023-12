Investigação expõe uso rotineiro de bombas de 900 kg altamente destrutivas em Gaza: "Nem os EUA usam bombas assim em áreas tão povoadas" Israel usou rotineiramente uma das suas maiores e mais destrutivas bombas em áreas seguras para civis, durante pelo menos as primeiras seis semanas da guerra.

Trata-se de bombas de mais de 900 kg (em comparação, a massa padrão das bombas da NATO é de cerca de 225 kg), que foram lançadas contra o sul de Gaza, para onde autoridades israelitas ordenaram que os civis se deslocassem por segurança. Os peritos consultados pelo Expresso explicam os riscos, os impactos e o caráter insólito dos ataques Durante o primeiro mês da guerra contra o Hamas, Israel lançou sobre Gaza centenas das maiores e mais destrutivas bombas, entre as quais muitas com capacidade para atingir pessoas que estejam a mais de 300 metros de distância. As bombas caíram no sul de Gaza, para onde Israel ordenou que os civis se deslocassem por motivos de segurança, e em áreas consideradas seguras para a populaçã





Fonte: RTPNoticias

Fonte: RTPNoticias

Fonte: RTPNoticias

Fonte: RTPNoticias

Fonte: RTPNoticias

