Eleições presidenciais em Taiwan: candidato pró-independência lidera contagem de votos

Com mais de 96,78% dos votos contabilizados nos círculos eleitorais, o candidato pró-independência de Taiwan, Lai Ching-te, está à frente na contagem com 40,23% dos votos, um resultado que se traduz numa vitórias nestas eleições presidenciais. Em segundo, está Hou Yu-ih, do partido tradicionalmente apoiante da China, o Kuomintang, angariando 33,39% das intenções de voto. Segue-se o líder do Partido Popular de Taiwan, Ko Wen-je, com 26,38%.

Numa declaração ao país após a divulgação dos resultados, Lai Ching-te agradeceu aos eleitores e falou num “novo capítulo” da democracia de Taiwan. Estas presidenciais foram uma prova, sublinhou o candidato, de que como a ilha “estima a democracia”.declarou Lai Ching-te, mandando uma mensagem à comunidade internacional: “Queremos dizer à comunidade internacional que entre a democracia e autoritarismo, vamos estar ao lado da democracia. Taiwan vai continuar ao lado das democracias em todo o mundo





