No dia 5 de junho de 1995 eu estava em Liverpool, precisamente em Penny Lane, mesmo que não tivesse visto nenhum barbeiro mostrando fotografias de todas as cabeças que tinha conhecido. A seleção brasileira estava em estágio a preparar a sua estreia do Torneio Umbro (chamado de Mundialito) frente ao Japão, no dia seguinte, em Goodison Park, torneio esse que serviu de teste para a organização da fase final do Europeu do ano seguinte, disputado em Inglaterra.

Inevitavelmente a música seguiu na minha esteira quando entrei no hotel onde tinha marcado uma entrevista com Edilson, jogador do Benfica: «On the corner is a banker with a motorcar/And little children laugh at him behind his back». Edilson da Silva Ferreira (vejam bem a ironia) era baixinho, usava aparelho nos dentes, e nem de propósito encontrei-o a tocar violão. Confesso que, mais do que falar com Edilson queria mesmo era chegar à fala com Mário Zagallo, na altura de novo no cargo de selecionado





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Entrevista de Piers Morgan com Bassem YoussefParar para estar sozinho e repensar o projeto em comum pode garantir a longevidade de um relacionamento amoroso

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Diplomata português compartilha suas experiênciasEntrevista com um diplomata português sobre sua carreira e experiências internacionais

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Campeão Benfica vence em Arouca e continua a um ponto do SportingDuelo da 16.ª jornada da Liga Betclic.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Benfica e Braga em duelo 'quente', FC Porto defende Taça no EstorilEncarnados recebem o Sporting de Braga esta quarta-feira.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Costa agradece a Pedro Nuno e lança concurso para Alta VelocidadeCosta agradece a Pedro Nuno, "o grande impulsionador" da Alta Velocidade e da visão da ferrovia. No final da intervenção, o primeiro-ministro lança o concurso para Alta Velocidade. O líder do Chega, André Ventura, afirma que o partido está na corrida com PS e PSD para liderar o Governo de Portugal. Costa confessa que em 1995 sonhou ser secretário de Estado das Infraestruturas, mas acabou por ser ministro das Infraestruturas.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

ECO Magazine - Edição 2Uma análise da economia e nos mercados financeiros a nível nacional e internacional, uma reportagem sobre as perspetivas do mercado imobiliário de luxo e uma entrevista com Armindo Monteiro, o presidente da CIP, são alguns dos temas que pode encontrar neste novo número.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »