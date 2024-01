Eleições legislativas e europeias são importantes

O Presidente da República sublinhou a importância das eleições deste ano, entre legislativas e europeias





Tshisekedi em vantagem nas eleições da República Democrática do CongoSó daqui a uma semana serão conhecidos os resultados das eleições da República Democrática do Congo (RDC), mas o sucessor de Joseph Kabila mantém o favoritismo

Mensagem de Ano Novo do Presidente da RepúblicaMarcelo Rebelo de Sousa aproveitou a mensagem de Ano Novo para apelar ao voto, ressalvando que 'sem voto, não há democracia'.

Presidente da Assembleia da República defende discordância como resposta à atuação do Ministério PúblicoO Presidente da Assembleia da República, que tem criticado a atuação da Justiça no processo que envolve o primeiro-ministro, defende que discordar tem de ser a resposta à atual abordagem do Ministério Público.

Herman José condecorado pelo Presidente da RepúblicaO Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou o humorista Herman José, pelos 50 anos de carreira, com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique, informou hoje a Presidência da República, na página oficial

Presidente da República nega favorecimento e envia informações à PGRO Presidente da República nega o favorecimento e adianta que enviou para a PGR as informações entretanto apuradas por Belém. De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, o seu chefe da Casa Civil reportou ao chefe de gabinete do primeiro-ministro o caso das gémeas que sofrem de uma doença rara.

Luís Marques Mendes: “O filho do Presidente da República teve um comportamento inaceitável”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

