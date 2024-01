Mensagem de Ano Novo do Presidente da República

Lembrando a simbólica coincidência dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a mensagem de Ano Novo para apelar ao voto, ressalvando que 'sem voto, não há democracia'. Um Bom 2024 para todos Vós, em todo o mundo, civis, militares, forças de segurança, proteção civil, e, também, cá dentro, nas Regiões Autónomas como no Continente.

Ficou ainda claro que um antigo conflito, choque entre dois povos, ambos querendo a mesma terra, se convertia, novamente, em guerra aberta, no Médio-Oriente. Ficou claro que enquanto durarem as guerras e a lenta recuperação económica, os que mais sofrem são os mais pobres, mais dependentes, mais excluídos. Ficou claro que deveríamos estar todos atentos às eleições americanas de novembro. Para percebermos como vai ser o tempo imediato no Mundo. Nas guerras como na economia





