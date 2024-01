Desejo de um País mais próspero e um Portugal de futuro

Desejo um País que tenha ambição de crescer, que crie as condições para atrair e reter empresas e investimentos que beneficiam Portugal e os portugueses, que tenha capacidade de executar fundos europeus estruturais e fundamentais ao desenvolvimento, e que consiga reter e atrair talento e pessoas altamente qualificadas.

A prioridade tem de ser a estabilidade política e o crescimento económico, e a resolução de questões estruturais fundamentais ao desenvolvimento de qualquer sociedade – saude, educação, justiça. É previsível uma descida da inflação, mas também um abrandamento da economia. As empresas terão, mais uma vez, de procurar crescer e inovar apesar do contexto desafiante. Na Altice Portugal, continuaremos o nosso caminho, a inovar e a melhorar o serviço que prestamos, contribuindo positivamente para o fortalecimento da nossa economia, apostando nas pessoas, na tecnologia e sustentabilidade, para um País mais próspero e um Portugal de futur





Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Relatório aponta maus-tratos em estabelecimentos prisionais em PortugalComité Europeu para a Prevenção da Tortura pede medidas para combater maus-tratos em prisões portuguesas

Portugal terá de gastar mais 2 mil milhões de euros por ano na Defesa até 2037O Estado português terá de gastar mais 2 mil milhões de euros por ano no orçamento da Defesa nacional até 2037 de modo a convergir com a meta que combinou com a Aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN ou NATO, na sigla em inglês), da qual Portugal é membro, calcula o Conselho das Finanças Públicas (CFP), numSegundo o conselho presidido por Nazaré Costa Cabral, nas últimas décadas, Portugal gastou, em média, o equivalente a 1,5% ou 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no setor militar, valor que fica muito abaixo dos 2% do PIB, meta com a qual o governo PSD-CDS se comprometeu num acordo feito em 2014

Banco de Portugal prevê dois anos negativos para o investimento em habitaçãoO Banco de Portugal prevê que o investimento em habitação terá dois anos negativos em 2023 e 2024, devido à quebra ou recessão desta atividade. O aumento das taxas de juro dificultará o acesso à habitação por meio de crédito bancário.

Taxa de risco de pobreza em Portugal cai para 21,2% em 2022Depois de contabilizadas as transferências sociais, a taxa de risco de pobreza em 2022 cai para 21,2%, quando se consideram as relativas a pensões de reforma e sobrevivência, e para 17%, quando incluídas as restantes, relacionadas com doença e incapacidade, família, desemprego e inclusão social. A taxa de risco de pobreza em Portugal, antes de qualquer transferência social, é de 41,8%, apontaram Inês Tavares e Renato Miguel do Carmo, do Observatório das Desigualdades, em estudo agora divulgado, baseado em informação de 2022.

Banco de Portugal garante mais dinheiro disponível para as famíliasO Banco de Portugal garante que as famílias terão mais dinheiro disponível, especialmente para aqueles que ganham cerca de 1.700 euros brutos por mês. As alterações no IRS beneficiarão essas famílias, que poderão contar com mais 2% dos rendimentos.

