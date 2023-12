Presidente da Assembleia da República defende discordância como resposta à atuação do Ministério Público

O Presidente da Assembleia da República, que tem criticado a atuação da Justiça no processo que envolve o primeiro-ministro, defende que discordar tem de ser a resposta à atual abordagem do Ministério Público. Diz que a falta de cultura democrática só se pode combater com mais democracia e, para isso, é preciso “discordar mais”. "A questão da discordância, e da liberdade de discordância, é uma questão atualíssima. E eu vou dar um exemplo atualíssimo, polémico quanto baste para ser atualíssimo.

Nos últimos dias, várias pessoas, incluindo eu próprio, têm discordado da forma como o Ministério Público interveio publicamente a propósito de certos processos. Não interessa quais os processos. A resposta da mais alta autoridade do Ministério Público tem sido que estão a atacar o Ministério Público. Isto é uma cultura pouco democrática", afirmou Santos Silva. Questionado sobre como se lida com essa cultura “pouco democrática”, o presidente da Assembleia da República afirmou que é precisa "mais democracia, discordando mais" das opções do Ministério Público





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Orçamento do Estado para 2024 é aprovado na Assembleia da RepúblicaA proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) foi esta quarta-feira aprovado, na AR, na votação final global, que encerrou a fase de apreciação do documento na especialidade.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

António Costa faz discurso de despedida na Assembleia da RepúblicaNo final do debate preparatório do Conselho Europeu, António Costa faz um discurso de despedida na Assembleia da República antes da dissolução de 15 de janeiro, desejando felicidades aos que não se recandidatam nas próximas eleições.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Presidente do Governo dos Açores apoiará dissolução da Assembleia Legislativa e marcação de eleições regionaisO presidente do Governo dos Açores disse esta sexta-feira que apoiará uma eventual decisão do Presidente da República de dissolver a Assembleia Legislativa e marcar eleições regionais o "mais depressa possível", na sequência do chumbo do Orçamento para 2024.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Presidente da República apela a um maior crescimento da economia portuguesaO Presidente da República considerou este sábado, 2 de dezembro, que a economia portuguesa tem de crescer mais para ser possível diminuir o número de pessoas em situação ou risco de pobreza e apelou também a uma melhor distribuição da riqueza.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Herman José condecorado pelo Presidente da RepúblicaO Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou o humorista Herman José, pelos 50 anos de carreira, com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique, informou hoje a Presidência da República, na página oficial

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Luís Marques Mendes: “O filho do Presidente da República teve um comportamento inaceitável”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »